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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات مرورية مكثفة لاستكمال المونوريل في مدينة نصر .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة ،تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال تعليق الكمر الخرسانى الخاص بمشروع "المونوريل" في مدينة نصر .

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم إستكمال الغلق الكلى لشارع إمتداد يوسف عباس بدءً من من محور النصر أمام مستشفى دار الفؤاد حتى تقاطعه مع شارع عبد العزيز الشناوى .

على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط إعتباراً من الساعة 11 مساءً يوم السبت الموافق 11/3/2023 حتى الساعة 6 صباحاً اليوم التالى لمدة (7 أيام).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

خدمات مرورية مكثفة المونوريل مدينة نصر الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية وزارة الداخلية

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