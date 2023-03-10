غياب بنزيما .. قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الليجا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادا لمواجهة إسبانيول غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة ريال مدريد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، بسبب معاناته إصابة في الكاحل.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسوس جونيور، رودريجو، الفارو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.