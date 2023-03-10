عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حفل زفاف جماعي وهدية الرئيس السيسي للعرسان.. حماة الوطن يختتم زيارته للفيوم

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب زيارته لمحافظة الفيوم بإقامة حفل العرس الجماعي لتقديم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجهيز 32 عريسا وعروسة من أبناء الفيوم .

قدم الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب التهنئة للعرسان والشكر للقيادة السياسية على هذه الهدية التي قدمت للزيجات، مضيفا أن سياسة الحزب تعتمد على العمل الميداني والارتباط بنبض المواطنين من أجل حل المشكلات المجتمعية التي تواجههم.

وعبر الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، عن شكره لتقديم حزب حماة الوطن هديه الرئيس لأبناء الفيوم والتي أدخلت البهجة والسرور عليهم والتي تعبر بعمق عن معدن الشعب المصري في الشدائد والمحن خاصة ونحن مقبلون على أيام مباركة، مقدما التهنئة لهذه الزيجات متمنيا لهم آلسعآدة والتوفيق في الأيام المقبلة.

وقال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هذا العمل يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب وهيئاته البرلمانية للتلاحم مع كافة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف اللواء طارق نصير الأمين أمين عام الحزب، أن إقامة العرس الجماعي سوف يعممه الحزب في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع أن الحزب من خلال كوادره في مختلف المحافظات سوف يساهم في توفير عدد من السلع الأساسية للمواطنين ويأتي على رأسها توفير اللحوم الطازجة من خلال منافذ البيع التي أقامها الحزب في كافة المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بأسعار تتناسب مع دخولهم شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بكل خير وتقدم وازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي.

من جانبه قال العميد محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد: “نحن نعمل وفقا لسياسة الحزب يد بيد لحل كل المشاكل التي تواجه المواطن الفيومي وكافة المحافظات”.

5de59ed0-fc3d-4f1c-946c-71e5592bdb56
5de59ed0-fc3d-4f1c-946c-71e5592bdb56

وقال المهندس الحسيني مصطفى أمين عام الحزب في الفيوم، إنه ليوم تاريخي تشهدة المحافظة بتشريف الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والقيادات المرافق له.

وأضاف: “نحن أخذنا علي عاتقنا خدمة المواطن الفيومي وهو الأمر الذي دفعنا الي التحاق 20000 عضوية جديدة بالحزب ونسعى إلى زيادة العدد خلال المرحلة القادمة”.

جدير بالذكر أن قيادات الحزب، بدأت زيارتها لمحافظة الفيوم بعقد لقاء مع الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم وافتتاح المقر الرئيسي للحزب ومركز الأمل بقرية " يهموا" لتعليم الحرف التراثية وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين بالمجان في إطار سياسة الحزب للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية التي تواجه المواطنين.

 

 

 

5b0dd115-88bc-43d2-8992-e315edc7768c
5b0dd115-88bc-43d2-8992-e315edc7768c
5de59ed0-fc3d-4f1c-946c-71e5592bdb56
5de59ed0-fc3d-4f1c-946c-71e5592bdb56
e35bf465-58af-4ff4-9d63-db27de299903
e35bf465-58af-4ff4-9d63-db27de299903
الفيوم حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي اللحوم السلع مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

حطيته في جردل.. فتاة الصف حملت سفاحا ووضعت طفلها داخل حمام المستشفى

لفتة إنسانية.. مؤمن زكريا بجوار الرئيس السيسي في نهائي كابيتانو مصر| فيديو

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

موضوعات متعلقة

حماة الوطن: نولي الفيوم أهمية كبيرة في مختلف البرامج التنموية

تهدد الفيوم وبني سويف بأضرار صحية.. إجراءات لإزالة بقعة سولار ظهرت بالنيل

ترشيحاتنا

مستفيدون من مبادرة كتف في كتف: شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا

كائن فضائي ينقذ الأرض.. مسافر عبر الزمن يتوقع أحداثا كارثية هذا العام بالتواريخ

خبير استراتيجي : الرئيس السيسي تصدّى لمخطط إسرائيلي خطير في سيناء |فيديو

الفاتيكان: يجب ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للفلسطينيين

نفوق آلاف الحيوانات .. مخاوف جديدة بسبب إنفلونزا الطيور بـ 3 دول

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة أثرية جديدة تكشف أسرارًا عن ثورة المصريين الكبرى ضد البطالمة

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

لسة مع بعض.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

فيديو

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

هنا انتظروا الهزات الكبيرة.. فرانك هوجربيتس يحذر من زلزال أقوى بمنطقة الشرق الأوسط

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ