حفل زفاف جماعي وهدية الرئيس السيسي للعرسان.. حماة الوطن يختتم زيارته للفيوم

اختتم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب زيارته لمحافظة الفيوم بإقامة حفل العرس الجماعي لتقديم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجهيز 32 عريسا وعروسة من أبناء الفيوم .

قدم الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب التهنئة للعرسان والشكر للقيادة السياسية على هذه الهدية التي قدمت للزيجات، مضيفا أن سياسة الحزب تعتمد على العمل الميداني والارتباط بنبض المواطنين من أجل حل المشكلات المجتمعية التي تواجههم.

وعبر الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، عن شكره لتقديم حزب حماة الوطن هديه الرئيس لأبناء الفيوم والتي أدخلت البهجة والسرور عليهم والتي تعبر بعمق عن معدن الشعب المصري في الشدائد والمحن خاصة ونحن مقبلون على أيام مباركة، مقدما التهنئة لهذه الزيجات متمنيا لهم آلسعآدة والتوفيق في الأيام المقبلة.

وقال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هذا العمل يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب وهيئاته البرلمانية للتلاحم مع كافة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف اللواء طارق نصير الأمين أمين عام الحزب، أن إقامة العرس الجماعي سوف يعممه الحزب في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع أن الحزب من خلال كوادره في مختلف المحافظات سوف يساهم في توفير عدد من السلع الأساسية للمواطنين ويأتي على رأسها توفير اللحوم الطازجة من خلال منافذ البيع التي أقامها الحزب في كافة المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بأسعار تتناسب مع دخولهم شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بكل خير وتقدم وازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي.

من جانبه قال العميد محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد: “نحن نعمل وفقا لسياسة الحزب يد بيد لحل كل المشاكل التي تواجه المواطن الفيومي وكافة المحافظات”.

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وقال المهندس الحسيني مصطفى أمين عام الحزب في الفيوم، إنه ليوم تاريخي تشهدة المحافظة بتشريف الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والقيادات المرافق له.

وأضاف: “نحن أخذنا علي عاتقنا خدمة المواطن الفيومي وهو الأمر الذي دفعنا الي التحاق 20000 عضوية جديدة بالحزب ونسعى إلى زيادة العدد خلال المرحلة القادمة”.

جدير بالذكر أن قيادات الحزب، بدأت زيارتها لمحافظة الفيوم بعقد لقاء مع الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم وافتتاح المقر الرئيسي للحزب ومركز الأمل بقرية " يهموا" لتعليم الحرف التراثية وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين بالمجان في إطار سياسة الحزب للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية التي تواجه المواطنين.