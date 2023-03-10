خبير استراتيجي : الرئيس السيسي تصدّى لمخطط إسرائيلي خطير في سيناء |فيديو

أكد اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي، أن أرض سيناء تستحق التضحية من أجلها لأنها درع مصر الواقية.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض التفريط في جزء من سيناء.

وتابع: حاول العدو زرع العناصر الإرهابية في أرض الفيروز بمساعدة الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها كوطن بديل للفلسطينيين.

خبير إسرائيلي

وتابع قائلا:" خبير إسرائيلي قدم مخطط من شهرين عبارة عن 20 ألف كيلو متر من سيناء لإقامة وطن للفلسطينيين وهذا كلام خطير".

بيّن نصر سالم، أن العدو كان يسعى إلى جعل مصر تكره سيناء وتقبل باتفاق تبادل الأراضي، أو التنازل عن جزء منها، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واعيا بتلك المخططات وأكد عدم التفريط في شبر منها.