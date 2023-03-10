برنامج تأهيلي للاعبى الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

عبد الشافي" يواصل أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي



واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقام عبدالشافي بأداء جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من إصابة عن كدمة في انكل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري.

فحوصات طبية لـ"شيكابالا" والجهاز الفني يطمئن عليه

يحرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء فحوصات طبية بشكل متواصل لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، في ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام.

وقام الجهاز الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب، و تمنوا له التعافي والعودة سريعا للتدريبات، و طالبوه بأخذ القدر الكافي من الراحة والعلاج كي يتماثل للشفاء سريعا.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة للاعب من المشاركة في التدريبات حتي يتعافي بشكل نهائي من نزلة البرد التي يعاني منها.

تدريبات تأهيلية لـ"جابر وجمعة"



أدى عمر جابر وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الثنائي بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية آخرى، يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات ، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي .

ويعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما يعاني عبدالله جمعة من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم تعرض لها قبل مواجهة الترجي التونسي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.