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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

250 جنيها للضأن.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 11 مارس 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، السبت 11 مارس  2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

 

أسعار اللحوم الكندوز 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

 

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

 

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

 

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170  جنيها للكيلو.

 

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

كبدة اسعار اللحوم السجق الاتحاد العام للغرف التجارية اللحمة المفرومة

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