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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توزيع 4 ملايين كرتونة رمضان.. مبادرة كتف في كتف تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات

كتف في كتف
كتف في كتف

قدمت مبادرة كتف في كتف"، الدعم للأسر الأكثر احتياجا، والتي تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة رمضانية.

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مبادرة كتف في كتف.. مصر لا تتخلى عن أبنائها وقت الأزمات

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مستفيدون من مبادرة كتف في كتف: شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا


وتأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي أطلقها التحالف الأهلي للعمل الأهلي التنموي ، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

تنطلق اليوم بـ16 محافظة.. حياة كريمة تشارك بمبادرة كتف في كتف


أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" مشاركتها في مبادرة "كتف في كتف" وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر وتنطلق اليوم في 16 محافظة في وقتٍ واحد .  

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

وتشارك مؤسسة حياة كريمة في ثلاث محافظات اليوم هم (الشرقية وكفر الشيخ والأقصر ) وذلك لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا في قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وقام المتطوعون في مؤسسة "حياة كريمة" بعملية نقل الكراتين تباعًا في شكل سلسلة منظمة، استعدادًا لتسليمها إلى المواطنين تمهيدًا للانطلاق في القرى.

 

وتشهد محافظة الأقصر توزيع كراتين المساعدات الغذائية على المرضى والعاملين بمستشفى شفا الأورمان بالأقصر، وتوفير ألعاب لأطفال المستشفى وتوزيع فوانيس رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع مكافآت مالية لأولياء الأمور، وتجهيز فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح العرائس).

 

وتتضمن الفعالية تنفيذ ورشة حكي للأطفال عن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية  لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية.

 

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