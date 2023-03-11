أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي بـ5% وسط مخاوف من رفع الفائدة الأميركية

انخفض النفط للجلسة الرابعة متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع بفعل مخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود.



وبحلول الساعة 08:52 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5% إلى 81.18 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 0.7% إلى 75.16 دولار للبرميل.



هذا وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بأكثر من 5% حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير.



وحذر جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن الفدرالي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت".



وعلى جانب العرض، وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فُرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، مما يشير إلى احتمال تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق.



ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس