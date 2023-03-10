المصري يجهز الرد.. إنذار شديد اللهجة من فيفا عن أزمة مهاجم أشانتي

يجهز مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي ردًا رسميًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن حق الرعاية للاعب الكاميروني فرانك إيتوجا.

وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مجلس إدارة المصري البورسعيدي، مهلة أسبوعين لسداد 40 ألف دولار من قيمة عقد الكاميروني فرانك إيتوجا كحق رعاية لأكاديمية نكوفو التي نشأ بها اللاعب.

إنذار الفيفا لـ المصري

وتضمن إنذار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى نادي المصري البورسعيدي ضرورة دفع حق رعاية اللاعب الكاميروني فرانك إيتوجا إلى أكاديمية نكوفو وهو ناديه الأصلي، والذي يقدر بـ 40 ألف دولار.

نادي المصري البورسعيدي من جانبه رفض ما جاء في إنذار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأكد مسؤوليه أنهم بصدد تجهيز الرد الذي يتضمن أنه من يحق له سداد حق رعاية اللاعب الكاميروني فرانك إيتوجا هو نادي أشانتي كوتوكو الغاني استنادا إلى عقد شراء اللاعب.

وشددت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي على أن النادي ليس طرفا في سداد حق رعاية اللاعب الكاميروني فرانك إيتوجا على أن يتم الرد على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمستندات.

أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقد فى شهر سبتمبر الماضي مع اللاعب الكاميروني فرانك إيتوجا، مهاجم أشانتي كوتو الغاني، كـ ثامن الصفقات الصيفية فى الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط الهجوم، ومن المقرر أن يقيد المصري إيتوجا تحت السن فى ظل اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأول. وكلفت صفقة ايتوجا خزينة النادى المصرى 400 ألف دولار، ويحصل اللاعب على 25 ألف دولار شهرياً.

صفقات قادمة لـ المصري

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الكرة، أن هناك خطة خلال الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع صفقات قوية لدعم صفوف الفريق للمنافسة الموسم القادم.

وقال ياسر يحيى في تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “عندما تولينا مهمة المصري كان هناك أزمات كثيرة، ولكن الموسم الحالي، نرغب في تحقيق نتائج جيدة بجانب الظهور بشكل ميز وحل جميع المشاكل والأزمات، من أجل الاستعداد للموسم المقبل ونتواجد في المنافسة”.

وأضاف:" الفترة المقبلة نسعي للتعاقد مع صفقات قوية مع الحفاظ على الجهاز الفنى من أجل تحقيق المنافسة ، ونوعد الجماهير أن الموسم المقبل مختلف .