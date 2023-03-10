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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل جوهري .. طلب جديد من بيريرا لاتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام

بيريرا وحازم امام
بيريرا وحازم امام

طالب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بإجراء تعديل فى اللجنة الرئيسية في قادم الأيام.

قال المصدر ذاته إن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية طالب مسئولى اتحاد الكرة بضرورة التعاقد مع مساعد برتغالي يتم استقدامه خلال الأيام القادمة للعمل معه.

أشار المصدر إلى أن فيتور بيريرا يرغب فى تواجد مساعد برتغالي تكون أبرز مهامه تنفيذ العمل وأفكاره على أن يكون من مهامه أيضا نقل خبراته فى المجال التحكيمي إلى أعضاء اللجنة الرئيسية. 

كان البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسؤول مسابقات القسم الأول ، أحمد أبوالعلا مسئول ادارى اللجنة ، تونى عثمان مسؤول العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق ، مجدى القاضى وفريد سلطان.

وتحدث بيريرا فى بداية الاجتماع عن أسلوب العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة ،وأبدى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف.
وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.

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تفاصيل جديدة فى اجتماع لجنة الحكام

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة تفاصيل جديدة فى إجتماع البرتغالي بيريرا الأول بأعضاء لجنة الحكام داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة عقب توليه المهمة بشكل رسمي.

قال المصدر ذاته إن البرتغالي بيريرا خلال اجتماعه الأول بأعضاء لجنة الحكام طلب تقديم ملف لكل فرد من اللجنة والتكليفات التى يعمل عليها كل عضو على حدة بما فيها تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR إضافة إلى ملف الحكام المساعدين.

استطرد : البرتغالي بيريرا استمع إلى أعضاء لجنة الحكام فى أول اجتماع له معهم داخل الجبلاية وساد لديه قناعة بحديث البعض منهم عن الملف المنوط به وآخرين لم يقتنع بالإسهاب فى الحديث عن أنفسهم وسيرتهم الذاتية فقط.

تابع : البرتغالي فيريرا حذر أعضاء لجنة الحكام في اجتماعه الأول داخل الجبلاية من عدم اتباع النظام الجديد المقرر طرحه فى قادم الأيام للعمل به داخل اللجنة الرئيسية للحكام وقال نصا : اللى مش عاجبه نظامي يمشي واللى مش هيكون على قدر المسئولية يعتبر نفسه خارج اللجنة الرئيسية للحكام واللى هيكون كويس هيكمل معايا.

لفت إلى أن البرتغالي بيريرا أكد لأعضاء لجنة الحكام أنه سيتم منح فترة شهر أمام أعضاء اللجنة كفترة تقييم للأداء وستكون اللجنة بكامل أعضائها تحت الإختبار.

شدد على أن البرتغالي بيريرا أكد لأعضاء اللجنة الرئيسية أنه سيقوم بالتعرف على عناصر الحكام عن قرب من خلال المعسكرات التدريبية المقرر انطلاقها يوم الإثنين القادم.  

 

 

بيريرا لجنة الحكام اتحاد الكرة محمد فاروق توفيق السيد

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