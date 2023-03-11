شاهد.. مشروعات مربحة وتثقيف مالي وتدريب حرفي لتنمية الأسر المنياوية

من خلال المجلس القومي للمرأة

مشروعات مربحة وتثقيف مالي وتدريب حرفي وتغيير للأفكار الخاطئة وتدعيم للسلوكيات والمعاملات الجيدة للسيدات لتنمية الأسر المنياويه عدة أنشطة يقوم بها المجلس القومي للمرأة على أرض الواقع أعلنت عنها الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا في تصريحات خاصه " لصدي البلد".

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة ان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس لا يألوا جهداً لدعم السيدات على جميع الاصعدة فالبتزامن مع المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير البنيه التحتية بكافة القطاعات الخدمية بالمدن والقرى والنجوع يقوم المجلس القومي للمرأة بتطوير " البنيه الفكريه" للسيدات من خلال العمل على عدة محاور وبالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات منها وزارة الأوقاف لتغيير الأفكار الخاطئة حيث يتم تنظيم " جلسات الدوار لتنمية الاسرة" للتوعية بالعادات الجيدة السلوكيات الجميله والتأكيد عليها ونبذ المعاملات الخاطئة كالعنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومواجهة مشاكل زواج القاصرات والزواج المبكر وما يتبعه من أزمات زوج بدون توثيق واطفال بدون إثبات رسمي وطابور من المشاكل الأخرى غير النهائية.

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة ان المجلس يعمل أيضا مع جميع الجهات الشريكة منها الزيادة السكانية والمباعدة بين الولادة والحرمان من الميراث والتسرب من التعليم حيث يقوم المجلس بالتصدي لها بحزم وموجهتها بقوة.

كما يقوم المجلس أيضا بعدة حملات لتوعية المرأة بالقرى والنجوع منها ختان الإناث وريادة الأعمال لعمل مشروعات للسيدات والتدريب على" الإقراض... والادخار" بالتعاون مع البنك المركزي من أجل تنمية الاسرة.

كما تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتثقيف المالي للسيدات من خلال طرح افكار لمشروعات وتقديم دراسات جدوى لها لضمان استمرارية المشروعات ونجاحها وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ وسياسة الدوله بتدشين مبادرة " تنمية الاسرة المصرية وتمكين المرأة اقتصاديًا".

وأشارت إلى انه تم تنفيذ مشروع بقرية الروبي بمركز سمالوط بالتعاون مع احد البنوك من خلال توزيع ماكينات وآلات لفرم المخلفات الزراعية تماشياً مع الرؤية السياسية للحفاظ على البيئة لعمل كمبوست زراعي لمنع التلوث والحفاظ على الأخضر.

كما يقوم المجلس القومي للمرأة بتنظيم العديد من دورات التدريب للسيدات لمناهضة الهجرة غير الشرعية من خلال التدريب بمشغل الفرع على الخياطة والرسم والطباعة على القماش بالقرى والنجوع التي يكثر فيها الرغبة في الهجرة غير الشرعية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسر بصفة عامه.

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمنيا