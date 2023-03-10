وسط 10 راقصات.. شاهد| حسن شاكوش يغني في حفل زفافه

حرص المطرب حسن شاكوش، على الغناء في حفل زفافه على ريم طارق، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وظهر حسن شاكوش، خلال حفل زفافه، وهو يغني وسط 10 راقصات، أغنية «حبيبتي افتحي شباكك» في ظل تفاعل الجمهور مع الأغنية والرقص معهم.

حفل زفاف حسن شاكوش

عروس حسن شاكوش

وظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع مساحيق الماكياج.

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج.

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذي يقام فيها حفل زفافه.

خطوبة حسن شاكوش

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

ونشر المطرب عمر كمال، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر».

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

حسن شاكوش وأحدث أغانية

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.