عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط 10 راقصات.. شاهد| حسن شاكوش يغني في حفل زفافه

حفل زفاف حسن شاكوش
حفل زفاف حسن شاكوش

حرص المطرب حسن شاكوش، على الغناء في حفل زفافه على ريم طارق، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وظهر حسن شاكوش، خلال حفل زفافه، وهو يغني وسط 10 راقصات، أغنية «حبيبتي افتحي شباكك» في ظل تفاعل الجمهور مع الأغنية والرقص معهم. 

حفل زفاف حسن شاكوش

عروس حسن شاكوش

وظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع مساحيق الماكياج. 

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج. 

 

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذي يقام فيها حفل زفافه. 

 

خطوبة حسن شاكوش

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

ونشر المطرب عمر كمال، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر». 

 

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي 

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

 

حسن شاكوش وأحدث أغانية

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس. 

حسن شاكوش المطرب حسن شاكوش زفاف حسن شاكوش حفل زفاف حسن شاكوش عروسة حسن شاكوش زواج حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش

طلب إيدها وهي مخطوبة .. حسن شاكوش يكشف قصة حبه مع عروسته

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

بـ الروب.. حسن شاكوش يستعد لحفل زفافه.. شاهد

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

التشويق والإثارة يسيطران على برومو مسلسل الكتيبة 101.. فيديو

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

أخبار التعليم| بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد.. عميد هندسة القاهرة: الكلية تزخر بالكوادر.. وحركة البحث العلمي تزيد.. والقمر ونجم قلب العقرب جيران

عقوبة قاسية.. كاف يكشف مصير الترجي ولاعبه بعد تعاطي المنشطات

محمد رياض ونجله يجسدان مشهد «لن أعيش في جلباب أبي»| فيديو

تامر عبدالمنعم عن نجاح محمد رمضان: "مش ابن فنان.. ووصل للنجومية بدراعه"

طلب وحيد.. محمد رياض يكشف كواليس تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط 10 راقصات.. شاهد| حسن شاكوش يغني في حفل زفافه

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان مكشوف.. شاهد| هجوم على عروس حسن شاكوش بسبب سجودها

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ