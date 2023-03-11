فال شؤم لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز الحاسمة

يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز في تمام الثالثة عصرًا بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، في مباراة مهمة ومصيرية للمارد الأحمر، بعد التعادل في الجولة الثالثة في القاه بهدفين لمثلهما.

الأهلي سيكون متسلحًا في مواجهة صن داونز، بتاريخه العريق، فهو سيد تلك القارة على مر الزمان، لكنه سيجد أيضًا حقيقة قد تكون نذير شؤم للفريق قبل ملاقاة بطل جنوب أفريقيا وهي عدم تحقيق الفوز على الفريق الجنوب إفريقي حيث تقابلا 5 مرات تعادلا 4 مرات فيما تلقى الأهلي خسارة بخماسية.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا

وسبق للأهلي مواجهة صن داونز 6 مرات في جنوب إفريقيا، وفشل في تحقيق الانتصار في أي من تلك المباريات.

المباراة الأولى جمعت الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، وحينها تعادل الفريقان بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية فكانت في دوري أبطال أفريقيا 2007، وحينها تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

أما ثالث المواجهات، والتي لا ينساها الأهلاوية ولاعبي الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018-2019، حين تلقى الفريق أكبر هزيمة أفريقية في تاريخه، بالخسارة بخماسية نظيفة.

المواجهة الرابعة في إياب ربع نهائي موسم 2019-2020، انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، ليتأهل الأهلي ويكمل مشواره نحو التتويج بالبطولة.

أما خامس المواجهات، فكانت أيضًا في إياب ربع نهائي موسم 2020-2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.