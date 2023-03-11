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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 لاعبين مصريين يتأهلون لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

صدى البلد

تأهل الخماسي  المصري مهند شعبان وأحمد الجندي ، و محمد الجندي ، و معتز وائل و أحمد أشرف لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس .
وأسفرت منافسات المجموعة الثانية بالدور قبل النهائي عن تأهل محمد الجندي عقب إحتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 1164 نقطة ، كما تأهل معتز وائل عقب احتلاله المركز الرابع بالمجموعة بنفس رصيد النقاط وتأهل أحمد أشرف بعد احتلاله المركز الخامس بالمجموعة برصيد 1163.
وبحسب نظام البطولة يتأهل التسع لاعبين الاوائل من كل مجموعة من مجموعتي نصف النهائي إلى النهائي.
وكانت منافسات المجموعة الأولى قد أسفرت عن تأهل  الثنائي مهند شعبان وأحمد الجندي للنهائي عقب إحتلال مهند للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 1172 نقطة، فيما جاء الجندي في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط . 
وأقيمت أمس منافسات نصف نهائي السيدات ،وتأهلت كل من سلمى أيمن وملك إسماعيل إلى النهائي.
ويقام نهائي فردي الرجال والسيدات غدًا السبت ، بمشاركة 18 لاعب و 18 لاعبة .
وتقام البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، البطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم،يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا ، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم ، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم ، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم. وتعد البطولة ذات أهمية  قصوى  حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية ، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف عام 2024  ، للتأهل   لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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