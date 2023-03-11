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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز.. اعرف التردد

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.. يتسائل عشاق وجماهير المارد الأحمر عن كيفية متابعة مباراة فريقهم اليوم بدوري أبطال أفريقيا عبر القنوات المفتوحة.

وحصلت شبكة بي ان سبورت، على الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث من المقرر أن يتم إذاعة المباراة عقب قناة بي ان سبورت 4.

إلى جانب قناة بي ان سبورت، أعلنت عدد من القنوات إذاعة المباراة مجانا، ومن ضمن قناة أون تايم سبورت من خلال البث الأرضي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز، اليوم السبت 11 مارس، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وجنوب إفريقيا، والساعة 4 عصرًا بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وستقام المباراة في جنوب أفريقيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

1- قناة أون تايم سبورت الأرضي:

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

2- قناة ARENA SPORT:

تردد: 11512.
معامل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 30000.

3- قناة CBC Sport HD:

- تردد 11135.
- ومعامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.

4- قناة IRIB Varzich (بدر):

-التردد: 11881
- معدل الاستقطاب: أفقي
- ومعدل الترميز 27500.

5- تردد قناة Syria Sport:

-تردد 12110، أو 10986
-أما معدل الاستقطاب فهو عمودي.
معدل الترميز 27500.

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التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي في المباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد قندوسي - محمد شريف.

ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا

1- الهلال السوداني في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- صن دوانز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

4- القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في المباريات المقبلة ومن ضمنها مباراة اليوم أمام صن داونز، لضمان حجز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الانتصار الأول له في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في المباراة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، بعدما تعثر في الجولتين الثالثة والرابعة بالخسارة أمام الهلال السوادني والتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي.

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