الحمام الزاجل.. أحمد مكي يفوز بمسابقة عالمية بدولة الامارات

كشف الفنان أحمد مكي عن فوزه فى مسابقة الحمام الزاجل بدولة الامارات الشقيقة ، وذلك عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وعلق أحمد مكي قائلاً : الحمد والشكر لله كسبت في سباق الحمام الزاجل المقام في دوله الإمارات الشقيقة( Emirates one loft race ) و هو سباق عالمي يشارك فيه الكثير من دول العالم ... وعدد الطيور المشاركة (1991 طير) حصلت على: المركز 13 في مسافة 213 كم ، المركز 22 في السباق النهائي مسافة 400 كم وهذا السباق الأخير لم يرجع من كل الحمام إلا 50 طيرا فقط نظرا لصعوبة ظروف السباق وعاد في اليوم الثاني أول طير من الطيور المفقودة وكان طير من طيوري أيضا وحصل بذلك على المركز الـ51، مركز الآيس تفوق عام رقم 26 على 1991 طير من دول العالم.

أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي

وكان قد حقق الموسم السادس من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية التي كان عليها العمل في انطلاقته الأولى، بعد الاستعانة بأبطال جدد على رأسهم مربوحة “رحمة أحمد”، وتقديم مشاهد كوميدية في مهرجان المزاريطة بنسخته الأولى.

يعرض الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، عبر قنوات ON، خلال شهر رمضان المقبل، وظهر في برومو العمل ضيوف شرف منهم نور وأحمد السقا، وعودة حزلقوم بتطوير لفكرة مهرجان المزاريطة ليفتتح نادي رياضي يحمل نفس الاسم.