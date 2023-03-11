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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلب يدها وهي مخطوبة.. القصة الكاملة للهجوم على حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

خلال الساعات الماضية تصدر حفل زفاف حسن شاكوش مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث انتقد عدد كبير منهم بعد التصريحات والتصرفات التي حدثت من الزوجين . 

وفى السطور التالية نرصد ابرز المشاهد فى هذا الحفل : 

 

سجود العروسة : 

تعرضت "ريم" زوجة حسن شاكوش، لانتقادات عديدة بعد سجودها في حفل زفافها؛ فيما أشاد البعض الأخر بتصرفها، مؤكدين إنه تصرف يعبر عن الفرحة.

وجاءت أبرز ردود الأفعال: “هي سجدت باللبس ده لا حول ولاقوة إلا بالله ربنا يعافينا”؛ فيما كتب أخر: "ايه السجود العريان ده".

وفاجأت ريم زوجة حسن  شاكوش، رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل غير متوقع خلال حفل زفافها المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقامت ريم  بالسجود على الأرض؛ اثناء التقاط السيشن الخاص بالفرح وذلك احتفالا بفرحها على حسن شاكوش .

زوجة حسن شاكوش 

طلب ايدها وهي مخطوبة : 

كشف المطرب حسن شاكوش، في لقاء متلفز له قبل قليل مع برنامج ET بالعربي -على هامش حفل زفافه المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة- قصة حبه مع عروسه ريم طارق. 

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وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته اليوم. 

زوجة حسن شاكوش 

الرقص وسط الراقصات : 

حرص المطرب حسن شاكوش، على الغناء في حفل زفافه على ريم طارق، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وظهر حسن شاكوش، خلال حفل زفافه، وهو يغني وسط 10 راقصات، أغنية «حبيبتي افتحي شباكك» في ظل تفاعل الجمهور مع الأغنية والرقص معهم. 

حسن شاكوش 

خطوبة حسن شاكوش

وكان قد احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

ونشر المطرب عمر كمال، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر». 

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