تامر حسني يحقق أمنية حسن شاكوش ويحيي فرحه

قال الفنان حسن شاكوش أن إحياء النجم تامر حسني لفرحه كان أحد أمنيات حياته لانه يحبه من بدايته و يعتبره مثل أعلى لكل نجوم الجيل الحالي و ان محبة تامرحسني في قلوب جميع أطياف الشعب المصري، و كان مطلب اساسي من والدته و اسرته واسرة العروسة و جميع الحاضرين ان الفنان تامرحسني يحيى الفرح.

الفنان حسن شاكوش

وأكد الفنان حسن شاكوش، أن النجم تامرحسني رفض ان يتقاضى أي أجر بعد ان عرض عليه شاكوش ان يتقاضى كامل اجره لكنه رفض بشدة و ايضاً اجل تصوير فيلمه يوم ليلبي طلب شاكوش.

والتف جميع نجوم الاغنيه الشعبيه الحديثة حول النجم تامرحسني و جميعهم في غاية الفرحة و السعادة و ظلوا يغنون معه جميع أغانيه احتفالاً بصديقهم الفنان حسن شاكوش.

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