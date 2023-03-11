روسيا تضرب أوكرانيا بصواريخ مرعبة .. وطلب عاجل من سفير كييف في أستراليا

طالبت أوكرانيا، أستراليا بتوفير دعم عاجل لها بتطوير خطة ترسل فيها الأسلحة لها بعد سلسلة الهجمات الصاروخية الروسية المكثفة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز أسترالية.



ظهر السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيل ميروشنكو على قناة سكاي نيوز أستراليا يوم السبت ليكشف أنه يجري محادثات مع الحكومة الفيدرالية لمساعدة قدرات الدفاع الأوكرانية.

وقال ميروشنكو: "أوكرانيا بحاجة إلى حزمة من أستراليا ، نحن بحاجة إلى العمل على خطة لهذا العام".

وتحتاج القوات الأوكرانية إلى الحصول، على دفاعات للفوز.

أطلقت روسيا سلسلة صواريخ عبر أوكرانيا يوم الخميس ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

أطلق بوتين صواريخه النادرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على لفيف ، والتي ادعى أنها تحركت بأسرع بعشر مرات من سرعة الصوت.

قال ميروشنيتشينكو: "لقد كانت واحدة من أكبر (الهجمات الجوية).".

وتابع "إذا نظرت إلى بعض الأسلحة التي تم استخدامها ... لا يمكننا اعتراضها لأنها تتحرك بسرعة عالية جدًا".

كما استهدفت الصواريخ جنوب شرق أوكرانيا مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ،وأدى إلى انقطاع الكهرباء أو التدفئة عن نحو 500 ألف شخص.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه "مندهش من التراخي" بعد الهجوم على السلامة النووية.