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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد الفطر.. محمد عبدالرحمن توتا يكشف تفاصيل فيلمي البعبع والبطة الصفرا

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن بعض تفاصيل مشاركته فى فيلم “البعبع” مع أمير كرارة ومشاركته فى فيلم “البطة الصفرا” مع غادة عادل والمقرر عرضهما فى عيد الفطر المقبل. 

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : فيلم البعبع يجمعنا مع أمير كرارة وهو من النجوم المقربين لى وسعيد بالتعاون معه وهو فيلم اكشن كوميدى والجديد الذى أظهر به هو تقديمى للاكشن ولكن بطريقة كوميدية. 

وأضاف محمد عبد الرحمن توتا : أما فيلم البطة الصفرا هو من الأعمال المقرر عرضها أيضا فى عيد الفطر وأشارك فيه مع غادة عادل وأقدم فيه شخصية كوميدية أيضا ولكن بطريقة مختلفة.

محمد عبد الرحمن توتا

وكان قد انتهى المخرج عصام نصار من تصوير فيلم البطة الصفرا والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا"  وغادة عادل بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد ابرام سمير و حسن أبو الروس وأحمد طلعت.

ودخل الفيلم مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وكان الفيلم قد تم  تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة.

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صناع فيلم البطة الصفرا 

الفيلم  قصة وسيناريو وحوار محمود عزت  ومن إنتاج المنتج رامي السكري ومدير التصوير أحمد عبدالقادر ومهندسة الديكور مروة عامر ومهندس صوت زياد عزت واستايلست نيرة دهشورى. ومنتج فني شادي سلامة.

ويشارك في إنتاجه السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي  محمد حفظي  بالاضافة الي المنتجين كريم السكري و حامد مصطفي.


كما يشارك في فيلم البطة الصفرا نخبة من ضيوف الشرف منهم النجم القديرصلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري بالاضافة للنجم عمرو رمزي. ويارا عزمي.

يعد فيلم البطة الصفرا اول إنتاج سينمائي لشركة المنتج رامي السكري بعد نجاحات كثيرة في تقديم مجموعة كبيرة من الاعلانات و ايضا المحتوي و البرامج و علي رأسهم برنامج الفرنجة الذي قام بتأليف فكرته و إنتاجه للنجوم شيكو و هشام ماجد و احمد فهمي و كذلك برنامج الفاميليا للنجم احمد امين و برنامج هيتايا للنجمة نيللي كريم و برنامج مش مسلسل هند صبري للنجمة هند صبري.

ويرفض صناع فيلم البطة الصفرا الحديث عن اي تفاصيل تخص احداث الفيلم إلا أنهم اشاروا إلي أن العمل يتناول قضية هامة و جادة و لكن بشكل كوميدي و يميل في كتابته  الي الكوميديا السوداء  و هو نوع من الكوميديا افتقدته السينما المصرية في الفترة السابقة.

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