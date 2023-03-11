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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض الترجي.. موقف حمزة المثلوثي من التجديد للزمالك ..فيديو

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

كشف محمد سلامة وكيل أعمال حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من تجديد عقده مع الفريق الأبيض، في ظل الأنباء عن اهتمام نادي الترجي بالتعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقال محمد سلامة وكيل أعمال حمزة المثلوثي في حديثه عبر قناة أون تايم سبورتس :" الوقت الحالي ليس المناسب للحديث عن تجديد عقد اللاعب ، حمزة المثلوثي مرتاح في نادي الزمالك خاصة خلال الفترة الأخيرة، والأولوية بالنسبة له هي تجديد عقده مع الفريق الأبيض، ونحن نقدر ظروف النادي، وننتظر الوقت المناسب للتفاوض".

وأكمل وكيل المثلوثي : “لا يوجد أي اتصالات سواء ودية أو رسمية مع نادي الترجي، بشأن انتقال حمزة المثلوثي من الزمالك لصفوف الفريق التونسي، وهذه الأنباء ظهرت بعد تألقه وأدائه المميز، خلال مباراتي الفريقين في دوري أبطال أفريقيا”.

وتابع سلامة: “حمزة المثلوثي يجد التقدير من اللاعبين والجماهير، وكان مميزًا في الفترة الأخيرة، وأولويته هي البقاء مع الفريق الأبيض، لأن حالته النفسية جيدة”.

وأتم: “حمزة المثلوثي عندما جاء للزمالك كان بعيداً عن المشاركة، والاندماج كان صعباً، لكن المدير الفني فيريرا عندما وصل عرف إمكانياته وأفضل توظيف له، وفي ذلك الوقت أظهر حمزة إمكانياته وخبراته الدولية، التي استطاع من خلالها استعادة مستواه رغم الانتقادات التي وجهت له وتقبلها كلاعب محترف”.

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