رضا عبد العال يوجه رسالة لـ مروان عطية لتحسين مستواه في الملعب

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقدم مع الفريق الأحمر المستوى الذي كان عليه خلال وجوده في الاتحاد السكندري.

وقال رضا عبدالعال خلال حواره عبر فضائية ام بي سي مصر إن مروان عطية، كان في الاتحاد السكندري (معلم)، وجاء للنادي الأهلي على ثلاثة لاعبين مميزين، لا يستطيع أي لاعب أن يلعب عليهم”.

وأضاف: “مروان عطية، يجب أن يكون له بصمة في الملعب كي يشارك بشكل أساسي مع الأهلي وميضيعش مجهوده بالجري الكتير، أي لاعب بيجري كتير بيفقد حساسية الباص، ومروان، كان بيعرف يباصي وهو في الاتحاد، وفي الأهلي عاوز يبين للناس أنه لاعب مقاتل وأنه حمدي فتحي الجديد”.



وتابع عبد العال: “مروان عطية، لو لعب كورة بدماغه هيبقى أفضل من حمدي فتحي وعمرو السولية، وإنما هو عاوز يبين للناس انه (النحلة اللي مبتهمدش)، فبيضيع الباص بتاعه”.

وأكمل: “مروان عطية، عايش في دور المرمطون في الأهلي، ومبيعرفش يباصي بعد انتقاله للقلعة الحمراء، لو لعب كورته اللي كان بيلعبها في الاتحاد السكندري هيكون أعلى من حمدي فتحي والسولية”.