مفاجأة مدوية .. "بي إن سبورتس" تحصل على حقوق نقل وبث الدوري السعودي

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على حقوق نقل وبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

وكتب الإعلامي القطري محمد الكعبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن حصول قنوات Bein sports على حقوق بث الدوري السعودي، في الموسم المقبل.

وتنقل قنوات scc السعودية مباريات دوري روشن للمحترفين السعودي في آخر موسمين.

وزادت متابعات ومشاهدات مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الجاري، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر.

وحصد الأسطورة البرتغالية، كرستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جائزة جديدة في مسيرته الكروية، بعد أن انتفض بالفترة الأخيرة من حيث المستوى.

ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بمنافسات الدوري السعودي، بعد المستوى المبهر الذي قدمه بالفترة الأخيرة .

ويتصدر فريق اتحاد جدة، الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، خلال 20 لقاء حتى الآن.