تفاصيل تفقد وزيرةالتعاون الدولى ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدةلمشروعات الشراكة

ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إستعداداً لتوقيع الإطار الإستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وفى مستهل الجولة التفقدية لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط بمرافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة والذى يضم إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ، والدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى ، وأيضاً برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر ، والدكتورة جيرمان حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ، فضلاً عن شركاء التنمية من مديرى وممثلى الهيئات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والوزارات والجهات الرقابية والحكومية، وأعضاء مجلس النواب.

رأس المال البشرى

قامت الوزيرة والمحافظ بزيارة مشروع الإستثمار فى رأس المال البشرى بريف صعيد مصر بمدرسة الرغامة البلد للتعليم المجتمعى بمركز كوم أمبو من ضمن 105 مدرسة للتعليم المجتمعى على مستوى المحافظة ، والذى ينفذه برنامج الأغذية العالمى ( WFP ) ضمن 39 مدرسة مجتمعية تضم حوالى 1000 طالب وطالبة ، موزعين فى 9 قرى ذات الأولوية وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي لحوالي 5 ألاف مواطن من أفراد هذه الأسر مما يساهم أيضاً فى تشجيع الطلاب على الإلتحاق والإنتظام بمدارسهم ، ثم تم تفقد معرض للمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة لسيدات القرية.

كما شملت الجولة الميدانية تفقد وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان لمشروع تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي من خلال تدعيم سبل العيش والإبتكار الريفى بقرية الكاجوج ضمن 13 قرية ، والذى ينفذه أيضاَ برنامج الأغذية العالمى من خلال مبادرات الحيازات الزراعية لمحاصيل القمح والذرة الرفيعة ، بجانب الحقول الإرشادية لزراعة قصب السكر بالرى بالتنقيط ، بالإضافة إلى تطهير المساقى الفرعية ، وإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية.

فيما شملت الجولة أيضاً تفقد الدكتورة رانيا المشاط واللواء أشرف عطية مشروع دعم الإتحاد الأوربى للإستراتيجية القومية للسكان ، والذى ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وذلك بوحدة الرعاية الصحية بالبيارة بمدينة كوم أمبو ، أعقبه تفقد مشروع مماثل بمركز شباب كوم أمبو حيث تم تنفيذ أنشطة منها ورش تفاعلية ورياضية وجلسات أفلام ومعسكرات تدريبية للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية ، فضلاً عن عروض مسرحية لمناقشة عدة قضايا مختلفة مثل ( العنف القائم على النوع الإجتماعى ) حيث إستفاد حوالى 4309 من هذه الأنشطة المتنوعة.

أنشطة تراثية

وأختتمت الجولة الميدانية لوزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة بتفقد الأنشطة الثقافية والتراثية منها مركز الدكتور راجح زاهر للوثائق ، وأعمال قسم التربية المتحفية ، ثم الجلسة الختامية والتى تضم محاضرات عن دور اليونسكو فى الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية إلى أن أسوان تفتح زراعيها لمزيد من المشروعات الداعمة للتنمية والإنماء الهادف فى كافة القطاعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم ، وهو الذى يتواكب به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث من خلال مبادرات رائدة أصبحت نموذجاً ناجحاً.

ولفت عطية إلى أن مبادرة " حياة كريمة " الجارى تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع شهدت الإنتهاء من 612 مشروع ، فيما جارى العمل فى 1008 مشروع أخر ، كما أن أسوان دخلت مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بعد إنشاء وتطوير 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ، فضلاً عن العديد من المشروعات ضمن المحاور التنموية الأخرى التي تساهم فى الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن الأسوانى .

