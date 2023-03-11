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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم .

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وضمت اللجنة كلا من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور أحمد رفعت محمود عميد كلية العلوم جامعة عين شمس السابق ، والدكتور عبدالفتاح بدر محمد الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان ، والدكتور مبروك كامل المنسى الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها.


واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

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