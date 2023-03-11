رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم .

وضمت اللجنة كلا من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور أحمد رفعت محمود عميد كلية العلوم جامعة عين شمس السابق ، والدكتور عبدالفتاح بدر محمد الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان ، والدكتور مبروك كامل المنسى الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها.



واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.