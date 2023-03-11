التيار الإصلاحي الحر يدعو إلى البدء الفوري في الحوار الوطني

دعا المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر (المكـون مـن أحزاب الجيـل والاتحاد والإصلاح

والنهضة ومصر القومي) إلى البدء الفوري للحوار الوطني.

وأشار إلى-بعد اجتماعه اليوم- إلى أنه ليس مقبولا أن يمر عام على دعوة الرئيس السيسي للحوار والحوار يراوح مكانه ولـم ينطلق حتى الآن ليحقق الأهداف التي كان من أجلها الدعـوة للحوار بسبب بعـض القـوى السياسية الرافضة بإصرار لبدء الحوار، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية، بالرغم من الاستجابة لكل طلباتها المعقولة وغير المعقولة، على حساب قوى سياسية أخرى لها حضورها في

كل المواقف السياسية المختلفة.

وتابع المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر أنه جاهز للمشاركة في الحوار الوطني بأوراق

في كل المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأرسلها إلى المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية منذ أكثر من ثلاث أشهر، بأسماء ممثلي التيـار فـي اللجـان الفرعيـة التسع عشر، المنبثقة عن المحاور الثلاثة وبيانات تفصيلية عنهـم.

وأكد "التيار الإصلاحي الحر" على أنه عقد عشرات الصالونات والندوات حول موضوعات المحاور الثلاثة في مقراته المركزية وفى مقاره بالمحافظات ليستطلع فيها رأى الشعب والمهتمين، كما تحاور حولها مع بعض القوى الوطنية وعشرات المختصين ، وأوضح خلال عشرات المداخلات

والحوارات التلفزيونية واللقاءات الصحفية وجهات نظره في كل القضايا المختلفة.

وأوضح التيار الإصلاحي الحـر على أهمية الموضوعات والقضايا التي أقرها مجلس الأمناء

لتكون جدول أعمال الحوار، مشددا على أن مناقشتها والوصول إلى توافق عليها ستشكل رؤية للجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أهمية مناقشة موضوعات المحور السياسي، وخاصة قضايا النظام الانتخابي وحقوق الإنسان وتقنيـن مـدة الحبس الاحتياطي، بجانب الاهتمام الشديد بمناقشة باقي قضايا المحورين الآخرين وعلى رأسها قضايا التعليم والاقتصاد وقوانين العمل الأهلي.

وطالب التيار الإصلاحي الحـر، الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بتحديد

الموعد النهائى لبدء الحوار الوطني بمن يحضر للمشاركة فيه من الأحزاب السياسية، مشيراً

إلى استعداد أكثر من ٩٠٪ من أحزاب مصر للمشاركة فيه.