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رئيس التحرير
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بين الناس

باليوم الثاني لحملة الترشيد.. انطلاق دوري الكرة للمياه بمركز شباب الحسانيين بالجيزة

صدى البلد

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تعاون الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، والمعنية بالحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، يؤثر بشكل إيجابي في تعظيم الاستفادة من ترسيخ ثقافة التوعية المائية لدى المواطنين.

وأشار بدوي، إلى انطلاق دوري كرة القدم للمياه بمركز شباب الحسانيين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت شعار" كأس المياه" بمشاركة ٨ فرق من شباب قرية الحسانيين.

وتابع رئيس مياه الجيزة، تنوعت الأنشطة التوعوية خلال اليوم الثاني للحملة، حيث تم تنفيذ قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحضور رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر، تم خلالها رفع عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية، واستطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، وتنفيذ ندوة للتوعية المائية بالوحدة الصحية بالحسانيين، وندوة بكنيسة الحسانيين، وورش حكي ورسم وتلوين بالتعاون مع ثقافة الجيزة، وندوات بمركز الشباب بالتعاون مع وعظ الأزهر والشباب والرياضة والموارد المائية والري، وبمشاركة فريق المتطوعين بالقرية.

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