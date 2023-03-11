قناة إسرائيلية: نتنياهو أفصح عن رغبته في الوصول إلى حل لإصلاحات القضاء

أوردت قناة (كان 11) الإسرائيلية اليوم /السبت/ إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع وزير القضاء ياريف ليفين، حيث أكد له ضرورة التوصل إلى حل وسط فيما يخص "الإصلاحات القضائية".

ونسبت القناة إلى مصادر وصفته بـ "العليمة" - لم تكشف عن هويتها - القول إن نتنياهو أبلغ ليفين بذلك قبل سفره إلى روما قبل يومين.

ونسبت القناة إلى مسؤول كبير في الائتلاف قوله إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ فقد قدرته على العمل كوسيط محايد بين الائتلاف والمعارضة، إثر تصريحه الذي أدلى به مساء /الخميس/، والذي رفض فيه بشكل قاطع الإصلاح في نسخته الحالية. وأعلن أنه سينشر مخططه في وقت مبكر هذا الأسبوع.

وكان هرتسوغ طالب - في كلمته الحكومة الائتلاقية - بوقف مساعيها لتمرير الإصلاحات بشكلها الحالي.

وأضاف هرتسوغ - مخاطبًا الحكومة الائتلافية - "إذا اخترتم الاستمرار في المسار الذي سلكتموه حتى الآن، فيجب عليك تحمل المسؤولية عن الفوضى التي ستلي ذلك. وسيحكم عليكم التاريخ. تحملوا المسؤولية وافعلوا ذلك الآن".

ووفقًا للقناة؛ فعلى الرغم من خيبة الأمل من تصريحات هرتسوغ، قال رئيس لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، في مُحادثات مغلقة، إنه سيوافق على إجراء حوار حول المُخطط الذي سيقدمه هرتسوغ.