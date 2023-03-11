اللقاء يشتعل.. تاو يقلص الفارق ويحرز الثاني للأهلي في مرمى صن داونز

أحرز بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي هدف تقليص الفارق لصالح الأهلي في شباك صن داونز، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الفريق الجنوب إفريقي.

جاء هدف بيرسي تاو من انطلاقة من الجانب الأيمن بعد مهارة فردية رائعة ومراوغة مدافع صن داونز، ليدخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يمين حارس صن داونز، لتسكن الشباك في 61.

كان صن داونز تقدم على الأهلي بنتيجة 3-1 في الشوط الأول.

أحرز أهداف صن داونز كل من مارسيلو أليندي وثيمبا زاوني وموكوينا.

في المقابل سجل محمد شريف هدف الأهلي في الشوط الأول.