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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو محتار .. أفضل هاتف أوبو للفئة المتوسطة بمواصفات فائقة

هاتف أوبو Oppo Reno8
هاتف أوبو Oppo Reno8 T

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هاتف يقدم لهم إمكانات متميزة مع سعر مناسب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف بشكل عام، وارتفاع أسعار الهواتف الرائدة أو “ فلاجشيب” بشكل خاص؛ الأمر الذي قد يكون عائقا أمام الكثيرين عند قرار الشراء.

وبحسب موقع GizChina فإن سلسلة Reno من أوبو شهدت العديد من التحسينات، من كونها مجرد هواتف عادية صديقة للميزانية إلى هواتف شاملة، حيث شهد هاتف  Oppo Reno8 T تحسينات كبيرة جعله واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها أوبو. 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno8 T ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.43 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بيكسل مع جودة + FullHD تدعم معدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية، وحماية Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno8 T  كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بعدسة واسعة دقة 100 ميجابكسل، وفتحة عدسة f / 1.7 ، إلى جانب مستشعران بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وميزات HDR وpanorama و فلاش LED .    

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno8 T بمعالج من نوع  Helio G99 ، من شركة ميديا تيك التايوانية مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13 .     

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno8 T على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 54 % في غضون 30 دقيقة، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، بالإضافة إلى ألوان الأسود والبرتقالي. 

ويتوفر سعر هاتف أوبو Oppo Reno8 T في السوق المصري من حوالي 12 ألفًا و700 جنيه علما بأن السعر يختلف حسب النسخة والمتجر . 

سعر هاتف أوبو Oppo Reno8 T في السوق المصري

 

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