تزوج مصرية ودخل الإسلام.. من هو نجم مسلسل مدهوبالا بعد تصدره التريند

تزوج فيفيان دسينا نجم مسلسل مدهوبالا الهندي من صحفية مصرية وذلك بعد إعلان إسلامه .

ونرصد في هذا التقرير أبرز معلومات عن فيفيان دسينا :

معلومات عن فيفيان دسينا:



عارض أزياء وممثل تلفزيوني هندي ولد في مدينة أوجان 28 يونيو عام 1988، متزوج من عام 2013 من الفنانة “فابيز دوربجي”. درس الهندسة فهو حاصل على شهادة جامعية في علوم الهندسة لكن حبه للفن جعله يترك العمل بالهندسة ويتفرغ للفن وساعده في ذلك مظهره ووسامته ، من هواياته ركوب الخيل وكرة القدم. عرف الأضواء بعدما شارك في مسابقة ملك جمال الهند عام 2007 التي تنظمها مجلة Gladrags الشهيرة، وكان ضمن قائمة أفضل 10 متسابقين تم اختيارهم.

بدأ مشواره مع التمثيل في 2008 بمشاركة في أوبرا الصابونية (Kasamh Se) المعروفة بـ “الوعد” الذي عرض على قناة زي ألوان، وأيضا لعب دور البطولة في مسلسلPyaar Kii Ye Ek Kaha بجانب الممثلة سوكيرتي كاندبال ، وأيضا لعب دور البطولة في مسلسل (Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon) بجانب الممثلة دراشتي دهامي.



وأيضا بدأ مشواره كـ راقص بمشاركة في مسابقة Jhalak Dikhhla Jaa بموسمها الثامن. يقول فيفيان ليس لديه مليون متابع علي مواقع التواصل لكن عنده اكثر من مليون فانز حول العالم وهذا يكفيني يدعموني عند الحاجة يصوتو لي ويتاكدون من نجاحي في كل تصويت يحبوني ويحترموني كثيرا وانا ابادلهم نفس الحب هذا اهم شي بالنسية لي وقد اعتراف فيفيان دسينا انه غير مهتم بمواقع التواصل وليس من الضروري لاي ممثل ان يتواجد دائما علي مواقع التواصل فانه لايجيب علي احد ولا احب نشر كل ما اتناول او اشرب للعالم لكي يروه وقال اومن بالوقع اكثر من الحقيقة الافتراضية لذلك ابتعد عن مواقع التواصل.

احدث المسلسل الهندي «مادهوبالا» ضجة كبيرة فور عرضه على قنوات إم بي سي منذ شهور، وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا تخطت عدد من المسلسلات التركية.تدور احداث المسلسل حول مادهوبالا قصه رائعه عن العشق والجنون ،انها تعتبر من اقوى المسلسلات الهنديه من حيث القصه والتي يكون مضمونها عن نجم شاب مشهور مغرور ومتكبر وفتاة بسيطه من اسره بسيطه يصادفهم القدر ان يتقابلوا بشجار وكبرياء وأصبح العداء والكبرياء حب حيث ان هذا النجم المشهور “ارليه” ؟أراد ان ينتقم من هذه الفتاة البسيطه التي أدخلته السجن بسبب شهادته عليه ولانه اراد ان ينتقم منها فتزوجها لأزلالها وكان هذا الزواج في مقابل مبلغ من المال احتاجت اليه لعلاج والدها الذي تم ضربه من قبل رجال “اركيه” فقال لها اتريدين المال فتزوجي به.