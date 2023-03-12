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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية والأم المثالية.. الأربعاء المقبل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحتفل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، يومي الأربعاء والخميس ١٥  و ١٦ من مارس الجاري بيوم المرأة المصرية والأم المثالية ، وذلك في احتفالية كبرى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، والدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتورة دينا فاروق أبو زيد مدير المركز الإعلامي لجامعة عين شمس ود.وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال لشئون التطوير بالجامعة.

وتقام فعاليات الاحتفال على مدار يومي ١٥ و١٦ من مارس ٢٠٢٣ ، ويتضمن اليوم الأول حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تقام بالتوازي في كل من قاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة  تحت عنوان ( هي..قصة نجاح) وكذلك مبنى i hub  بحرم المدينة الجامعية طلبة وتقام الفاعليات فيه بعنوان ( هي.. رائدة) ، وذلك إعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور نخبة من الشخصيات العامة والرائدات والمؤثرات.

وتتضمن الفاعليات وحدة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المصرية وحملة أخرى للكشف عن هشاشة العظام  أيام ١٤ - ١٥ - ١٦ مارس ٢٠٢٣ من الساعة 9ص إلى 2 م بحرم كلية الصيدلة، بالإضافة إلى ندوة صحتك جمالك.

وهي سلسلة من الندوات التوعوية عن التغذية المثلى للمرأة للوقاية من الأمراض المختلفة والسرطان والحفاظ على الصحة مع تقدم العمر بالإضافة إلى معلومات تهم المرأة عن الصحة النفسية والجمال ، وذلك يوم الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٠ا ص، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة تحت إشراف الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتورة هالة سويد أستاذ طب المسنين ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتتضمن فاعليات احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية ورشة عمل بعنوان " اطمنى " يصحبها حملة توعوية بعنوان" لأني رجل " تحت إشراف الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالإضافة إلى فقرة فنية و عزف الدكتور أحمد سالم أستاذ آلة الكمان بقسم التربية الموسيقة بكلية التربية النوعية ، ويقام على هامش الاحتفالية معرضاً فنياً للتعبير عن تمكين المرأة وقضاياها المختلفة .

وتعد احتفالية جامعة عين شمس بيوم المرأة المصرية تقليداً سنوياً تحرص عليه الجامعة تقديراً لدور المرأة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وكان قد اجتمعت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس لاختيار الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لمسابقة " عين شمس تبتكر ٢٠٢٣"  التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ، الدكتور إسلام عدلي  مسئول الأنشطة الطلابية بالمركز ، وتنسيق الدكتور حازم فراج المدرس بقسم الإرشاد السياحي ومنسق نشاط الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ونائبه الدكتور أحمد مجدي.

وقام الطلاب بعرض أفكار ابتكاراتهم من خلال العرض التقديمي ، وناقشوا أفكارهم مع لجنة التحكيم لدراسة إمكانيات وفرص التنفيذ الفعلي ، كما تم استعراض خطة العمل الكاملة للمشروعات ، كما تم مناقشة طرق الدعم الفني والتقني لأفكار المشروعات ، وكذلك الدعم في مجال إدارة الأعمال ، حتى تخرج الفكرة للعالم الخارجي وتبحث عن استثمار أو تكون قائمة بذاتها.

جامعة عين شمس Jobs Education الدكتور محمود المتيني يوم المرأة المصرية الام المثالية أسرة طلاب من أجل مصر المركزية

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