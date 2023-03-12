عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن رابط تواصل الطلاب مع كلية الهندسة

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الأهلية رابط مخصص لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة للتوصل مع العاملين والاساتذة بالكلية.


تقوم  وحدة الدعم http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-ED/login.asp الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية بإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.

ويمكن لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وموعد الامتحانات وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية .

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
‏http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-ED/login.asp


وأعلنت إدارة جامعة حلوان الأهلية أن الدراسة مستمرة حضوريا بالجامعة خلال شهر رمضان 2023 ولا يوجد تغير في نظام التعليم وان ما سيتم هو تعديل بتوقيت المحاضرات لتتناسب مع مواعيد الطلاب لينتهي اليوم الدراسي الساعة الرابعة عصرا . 

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، أنه بالنسبة لامتحانات الميد تيرم ستقام بموعدها كما هو مقرر وسيتم تعديل توقيتاتها للتناسب مع الطلاب ليتم توفير عملية تعليمية سليمة لهم . 

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس كلية الهندسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة في بعض المدارس بسبب الطقس

عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي

للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

حكم قراءة التشهد الأوسط كاملا في الصلاة.. الإفتاء تجيب

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأحد 12 مارس

مرسيدس AMG GT63 S E تتألق بفضل تعديلات مانسوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

فيديو

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ