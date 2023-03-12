جامعة حلوان الأهلية تعلن عن رابط تواصل الطلاب مع كلية الهندسة

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الأهلية رابط مخصص لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة للتوصل مع العاملين والاساتذة بالكلية.



تقوم وحدة الدعم http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-ED/login.asp الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية بإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.

ويمكن لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وموعد الامتحانات وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية .

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:

‏http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-ED/login.asp



وأعلنت إدارة جامعة حلوان الأهلية أن الدراسة مستمرة حضوريا بالجامعة خلال شهر رمضان 2023 ولا يوجد تغير في نظام التعليم وان ما سيتم هو تعديل بتوقيت المحاضرات لتتناسب مع مواعيد الطلاب لينتهي اليوم الدراسي الساعة الرابعة عصرا .

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، أنه بالنسبة لامتحانات الميد تيرم ستقام بموعدها كما هو مقرر وسيتم تعديل توقيتاتها للتناسب مع الطلاب ليتم توفير عملية تعليمية سليمة لهم .