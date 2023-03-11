وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.. صور

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الأوائل في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية في المستويات الثلاثة في حفظ القرآن الكريم كاملا والمستوى الثاني "20" جزءا والثالث "10" أجزاء، والذين مثلوا المديرية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

الفائزون هم: الطالبة تسنيم محمد حسن، والطالب أحمد إبراهيم حشيش، والطالب محمد أحمد محمد، والطالبة هبة الله عصام مسعد، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم، والطالب شيماء رمضان عبد الغفار، والطالب محمد عادل محمد، والطالب نوران أحمد محمد، والطالبة همس هاني ماهر، والطالبة روفيدا هاني ماهر، والطالبة سلمى حمدان حسن، والطالب عبد الرحمن جمعة عبده.



كما كرم وكيل الوزارة، اللجنة المشرفة ولجنة المحكمين أحمد إبراهيم ريحان، موجه عام التربية الإسلامية، وفرج رياض، وعمرو محمد عبادي، وهيام إبراهيم، وحمدي عبده حواس، ومحمد إبراهيم النادي، وأشرف إسماعيل كريم.

وأشاد وكيل الوزارة، بجهود اللجنة المشرفة والمحكمين والدور المبذول.

وجه وكيل الوزارة، الشكر لأسرة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية لمساهمتهم البارزة في إنجاح المسابقة، وقدم الشكر لأولياء الأمور لحرصهم الجم ومساندتهم لأبنائهم، متمنيا تحقيق المزيد من الإنجازات والمراكز التي يستحقها بالفعل الطلاب.

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