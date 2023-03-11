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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعب في أبطال أوروبا.. تعليق مثير من مدرب صن داونز على نجم الأهلي

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لـ صن داونز الجنوب أفريقي، على مواطنه بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، حول ما إذا كان الفريق سيتعاقد معه في الميركاتو المقبل.

وفاز صن داونز على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"أتحفظ في الحديث عندما يتعلق الأمر بـ بيرسي تاو، بيرسي يعرف تمامًا ما أفكر فيما يخص ذلك الأمر ويخصه نفسه، بعد المباراة في الطريق لغرفة خلع الملابس، انتظرني، هو شخص لا يُصدق".

وأضاف:"عندما يأتي بيرسي تاو إلى جنوب أفريقيا، يأتي إلى منزلي، أتحدث عن لاعب لعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، والعلامة الأولى فيما يخصه هي الاحترام، لاعبو كرة القدم الجيدون يكونوا أشخاص جيدين، لا أريد التحدث كثيرًا عن بيرسي لأنه ليس لاعبًا لـ صن داونز".

وتابع:" في الوقت الحالي، أركز على لاعبي الفريق الذين أملكهم، وأنا فخور بقيادتهم حقًا".

وسبق لـ بيرسي تاو اللعب في صن داونز، فيما ربطته تقارير صحفية بالعودة للفريق، الذي سجل في مرماه اليوم بقميص الأهلي.

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