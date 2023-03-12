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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق النسخة الثامنة لمؤتمر البحث والإبداع في الجامعة الأمريكية اليوم

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تنطلق داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي للبحث والإبداع، والذي تنظمة الجامعة داخل الحرم بالقاهرة الجديدة، ويبدأ اليوم ويستمر لمدة 5 ايام حيث ينتهي يوم الخميس 16 مارس، تلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعنوان "مصر وتغير المناخ: ما بعد COP27."  

يهدف المؤتمرإلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون البحثي متعدد التخصصات والمشاريع ذات قيمة اجتماعية أو اقتصادية، ومن خلال المؤتمر، يتم تسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتركيز على القدرة البحثية، وتنشيط الإبداع في الحرم الجامعي واستكشاف القضايا الإقليمية والعالمية الحرجة.

يتضمن المؤتمر السنوي للبحث والإبداع مجموعة متنوعة من أنشطة الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في جميع التخصصات ، لعرض أبحاثهم ونتائج إبداعهم في مجالات العلوم والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والفنون، كما سيتضمن المؤتمر مسابقات بحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف المجالات.

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كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضى، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى، التجارة والصناعة، وحضور السفير/جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة.

على هامش فاعليات إطلاق الاستيراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، وهى: (الأول)
بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من: (جامعة الإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- جامعة مطروح – جامعة العلمين- مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)- شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية)؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع الصناعة ومجتمع الأعمال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، والتوسع في حاضنات الأعمال بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى "تكنولوجي بارك".

الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة للمؤتمر السنوي للبحث والإبداع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة مصر وتغير المناخ ما بعد COP27

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