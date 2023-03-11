ميدو: صن داونز «قطع» الأهلي كورة.. وانظروا إلى فارق الرواتب

أكد أحمد حسام ميدو، أن الكرة المصرية تعاني ودليل ذلك كان واضحا من هزيمة الأهلي بخماسية من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحقيقة المُرة، اللي لازم الكل يعرفها، إن أي فرقة في الدوري المصري لو راحت لاعبت صن داونز هيبقى شكلها عامل زي الأهلي" .وأضاف: "هي دي إمكانيات اللاعيبة اللي في الدوري المصري أو إمكانيات معظم اللاعبين".

وواصل: "في لاعيبة كورة كتير بتلعب في أندية كبيرة دلوقتي، إمكانيات كل واحد فيهم مينفعش تؤهله يلعب في ناد كبير، ومعاهم لجان إلكترونية" .

واختتم: "انظروا إلى رواتب لاعبي صن داونز، ورواتب لاعبي الأهلي، أعلى واحد بيحصل على 400 ألف دولار، وبعد الضرايب هتلاقيه بياخد 6 ملايين جنيه مصري، انهاردة أقل لاعب في الدوري المصري هتلاقيه 6 أو 7 ملايين جنيه، صن داونز قطع الأهلي كورة بالرواتب دي".