ميدو: الإدارة الرياضية السبب الرئيسي في فشل الكرة المصرية

قارن أحمد حسام ميدو، بين الإدارة الرياضية في صن داونز والإدارة الرياضية في الأهلي وكذلك الكرة المصرية.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تم تعيين فييليمنج بيرج المدير الرياضي لنادي صن داونز في شهر مارس عام 2022 بعدما عمل كشاف دولي بنادي تشيلسي الإنجليزي من 2015"

وأضاف: "الراجل ده كان شغلته تطوير اللاعبين الناشئين، وأصبح مديرا رياضيا لنادي صن داونز، وفي الخارج مينفعش رئيس النادي بس هو اللي يطلع القرارات في إن كل واحد هو اللي بيعمل شغله" .

وواصل: "في آخر 10 سنوات أو تحديدا من 2012 صن داونز قام بتغيير 3 مدربين فقط، عكس الأهلي بمدربيه الأجانب الذين وصلوا من 2012 إلى 9 مدربين دون المدربين المؤقتين" .

واختتم: "الإدارة الرياضية السبب الرئيسي في فشل الكرة المصرية، رجال أعمال لا يفقهوا في كرة القدم شيئا، متصدرين مشهد، الكرة المصرية في مصر".