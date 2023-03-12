بردية محاكمة الروح.. أهم بنود قانون الأخلاق عند الفراعنة

كشف الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، أسرار “بردية آني”، مؤكدا أن كل مصرى ومصرية كان يحفظها.

أوضح وسيم السيسى خلال حواره برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي"، أن طول البردية 24 مترا، وتسمى "محاكمة الروح".

البردية تم تهريبها

وتابع وسيم السيسى، أن البردية تم تهريبها إلى المتحف البريطاني عام 1881، لافتا إلى أنها تكشف مراحل محاكمة الروح المبنية على قواعد الأخلاق.



وأكد وسيم السيسى، أن أهم بنود قانون الأخلاق المذكورة فى البردية تقول: "لم أكن سببا فى دموع النساء، لم أكن سببا فى شقاء حيوان، لم أعذب نباتا، لم يعلو صوتى أثناء الحوار.