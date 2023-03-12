عالم مصريات: المرأة في العهد القديم تقلدت جميع المناصب

كشف الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، عن بنود الزواج فى بردية آنى التى تضم قانون الأخلاق عند المصري القديم.

وأوضح وسيم السيسى خلال برنامج “مساء دى إم سى”، المذاع عبر قناة “دي إم سي"، أنه بشأن الزواج عند المصري القديم يوجد بند ينص على أنه إذا هجرت المرأة زوجها "الخلع" تعيد إليه المهر، وتقسم نصف الثروة التى جمعها سويا أثناء الحياة الزوجية.

قسوة

وتابع وسيم السيسى: إذا صدرت قسوة من الرجل ضد المرأة فمن حق المرأة أن تشكو زوجها في المحكمة في العهد المصري القديم، لافتا إلى أن الزوج أذا قسى على زوجته كان ينذر أول مرة، ويجلد ثانى مرة، ويخلع ثالث مرة".

وأكد وسيم السيسى، أن المرأة فى العهد المصرى القديم تقلدت جميع المناصب، وكانت تعبر تقول عن حملها بعد الزواج: "لقد أعطانى زوجى بعض من قلبه".