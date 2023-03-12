موعد شهر رمضان 2023 ميلاديا وهجريا.. باق 11 يوما

موعد شهر رمضان 2023 ، يفصلنا أيام معدودة على بداية شهر رمضان 2023 والذي ينتظره المسلمون كل عام يقومون ليله ويصومون نهاره ، ولهذا يحرص كل مسلم على معرفة موعد شهر رمضان 2023.

موعد شهر رمضان 2023



عن موعد شهر رمضان 2023 ، صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد لشهر رمضان يلاحظ أنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).

موعد عيد الفطر 2023

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحاته قائلاً : أن الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.



موعد شهر رمضان 2023 ميلاديا وهجريا



ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، أن تحدد موعد شهر رمضان 2023 ميلاديا وهجريا، من خلال رؤية هلال شهر رمضان 2023 ، يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 ، الموافق 29 شعبان 1444.

وبذلك يكون موعد شهر رمضان 2023 ميلاديا وهجريا ، الخميس 23 مارس وفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد شهر رمضان 2023 هجريا

ووفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد شهر رمضان هجريا وأول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس 1 رمضان لعام 1444 هجرية.

وبذلك يتبقى على موعد شهر رمضان 2023 ميلاديا وهجريا ، 11 يوما، وفي انتظار الإعلان الرسمي وفقا لما ستعلنه رؤية هلال شهر رمضان 2023 والتي تقوم بها دار الإفتاء المصرية.