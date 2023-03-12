غيّر جلدك.. تعليق صادم من فرج عامر للنادي الأهلي |شاهد

وجَّه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نصيحته للنادي الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز، في دوري أبطال افريقيا.

وقال فرج عامر عبر فيسبوك: "فريق الأهلي محتاج يغير جلده بأسرع وقت“.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

أهداف الأهلي وصن داونز والخسارة أمام الفريق الجنوب إفريقي جعلت رصيد الأهلي يتجمد عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي.

بنتيجة مباراة الأهلى وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.