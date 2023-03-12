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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيّر جلدك.. تعليق صادم من فرج عامر للنادي الأهلي |شاهد

فرج عامر
فرج عامر

وجَّه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نصيحته للنادي الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز، في دوري أبطال افريقيا. 

وقال فرج عامر عبر فيسبوك: "فريق الأهلي محتاج يغير جلده بأسرع وقت“.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

أهداف الأهلي وصن داونز والخسارة أمام الفريق الجنوب إفريقي جعلت رصيد الأهلي يتجمد عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي. 

بنتيجة مباراة الأهلى وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.

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فرج عامر: محمد صبحي أفضل حارس مرمى للمنتخب والشناوي لازم يرتاح

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لازم حارس مرمى مميز للأهلي.. فرج عامر يحمل كولر مسؤولية الهزيمة من صن داونز

الأهلى صن داونز سموحة دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

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