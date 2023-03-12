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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالإسراع في تقليل الاستيراد بـ 15 مليار دولار

المهندس محمد المنزلاوي
المهندس محمد المنزلاوي ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أعلن المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استهداف صناعات وقطاعات معينة بحزمة حوافز استثمارية لتشجيع القطاعات على خفض من 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.

 

وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى الإسراع فى تنفيذ هذه الحزمة من الحوافز الاستثمارية لخفض الفاتورة الاستيرادية من 10 إلى 15 مليار دولار ، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ مثل هذه الإجراءات من أجل الحد من الفاتورة الاستيرادية.

 

وأكد المهندس محمد المنزلاوى ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى خلال هذه المرحلة لتشجيع مختلف الصناعات من أجل الحد من استيراد السلع والمنتجات الصناعية ، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائماً ينبه ويكلف الحكومة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

 

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الوقف الفورى لاستيراد أى سلع او منتجات لها مثيل محلى ووقف استيراد السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة للحد من الفاتورة الاستيرادية وأزمة الدولار ، مشيراً إلى ضرورة مساندة مجتمع المستوردين لجهود الدولة فى الحد من السلع والمنتجات التى لها مثيل محلى خاصة مع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حوافز استثمارية فاتورة الإستيراد الحكومة

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