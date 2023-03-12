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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأوكرانية : سنواصل المقاومة في باخموت

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأحد، بأن أوكرانيا ستواصل القتال في مدينة باخموت، ووصفت تقدم القوات الروسية باللص الذي يقتحم منزلك ويحاول سرقة كل شيء.

ورداًعلى سؤال إذا ما كانت مدينة باخموت وقعت تحت سيطرة القوات الروسية، وقال: "إن القوات الروسية مثل الشخص ما يحاول اقتحام منزلك منزلك ، ويريد سرقة كل شيء منك"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي حديثه عن من يقف وراء تخريب خط أنابيب نورد ستريم 2 ، ونفى كوليبا علاقة أوكرانيا بالتفجير.

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كما أعرب كوليبا عن ازدرائه للاحتجاجات في ألمانيا التي دعت إلى إنهاء الحرب ومنع حكومة برلين من تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وقال "أعتقد أن هؤلاء الناس بحاجة إلى أن يكونوا صادقين وأن يعيدوا كتابة شعاراتهم بدلاً من الاحتجاج تحت شعار أوقفوا الحرب".

وأضاف أنهم بدلاً من الأحتجاج على تورييد الأسلحة لأوكرانيا يتظاهرون من أجل يتراجع الروس عن قتل وتعذيب وأغتصاب المواطنين الأوكرانين، لأنه إذا لم يكن لديهم أسلحة للدفاع عن أنفسهم، فهذا ما سيحدث.
وأضاف: "أؤكد لكم أن كل شخص أوكراني ، حتى الجندي في الخنادق الذي يقتل الجندي الروسي الذي يهاجمه في هذه اللحظة بالذات ، يريد السلام أكثر من المتظاهر الأكثر سلمية عند بوابة براندنبورج".

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