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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من بشري يعد تكريمها في يوم المرأة

بشرى
بشرى

كرم ملتقى “قوتها” الثقافي، الفنانة بشرى ، في يوم المرأة ، بعد أن وقع الاختيار عليها لكونها مؤثرة وناجحة في الكثير من المجالات.

وعبرت بشرى، عن سعادتها بالتكريم ، مؤكدة أن تكريم المرأة المؤثرة والناجحة يكون أقرب إلى القلب.

وآقیم "The Power of Her"  فی الشيخ زايد، وتعتبر هذه هي النسخة الثانية من "The Power of Her"، حيث أقيمت النسخة الأولى منه في جاليريا 40، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكان يهدف الملتقى إلى دعم النساء في شتى المجالات.

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وطرحت بشرى، مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية حيث تخطت المليون الأول في أقل من ٢٤ ساعة فقط.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشري وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

وتعكف بشرى حاليا علي استكمال أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة" ومن المقرر أن يشهد عدد من المفاجأت لحرصها الدائم علي تقديم الأغاني والمزيكا بشكل مختلف.

بشرى 4
بشرى 4
بشرى
بشرى
بشرى1
بشرى1
بشري الفنانة بشرى قوتها ملتقی قوتها المجلس القومى للمرأة

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