انتقاد شديد اللهجة من إبراهيم فايق على أداء وتصريحات حارس الأهلي

قال الإعلامي إبراهيم فايق أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستواه متراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق:" محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي وصن داونز تحدث فى تصريحات غريبة قبل المباراة عن توقيتها.

وأضاف:" الشناوي قال أن اللقاء في الثالثة عصرًا وأن الفرق تختار هذه المواعيد لمواجهة الأهلي، وذلك تصريح لن يخرج من قائد الأهلي، أي فريق له الحق في خوض المباراة بأي توقيت، ليس للأهلي علاقة بذلك ، المفترض أن النادي الأهلي يلعب في أي توقيت وأى مكان.

وتابع:" الشناوي يرتكب كم أخطاء غير طبيعية، وأهداف تدخل مرماه سهلة للغاية، ومستواه متراجع جدًا.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بخماسية مقابل هدفين.