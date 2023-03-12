على غرار الصين..اليابان تعلن عن زيادة ميزانيتها الدفاعية

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلاً عن العديد من المسؤولين الحكوميين، أنه من المتوقع أن تنفق الحكومة اليابانية ما مجموعه حوالي 1 تريليون ين للإنفاق الدفاعي.

وسيأتي ذلك من خلال الجمع بين نفقات الدفاع نفسها وميزانية خفر السواحل اليابانية، لتحقيق هدف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027 التي أعلنها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأشار التقرير إلى أن وضع البحث والتطوير والبنية التحتية على أنها مرتبطة بالدفاع يهدف إلى إنشاء نظام أمني للحكومة اليابانية بأكملها.

وتشمل الصناديق الأربعة المذكورة أعلاه أيضًا مجالين للأمن السيبراني والتعاون الدولي بهدف تحسين الردع.

وفي ديسمبر من العام الماضي، نصت النسخة الجديدة من "استراتيجية الأمن القومي" التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الياباني بوضوح على أن الوزارات والوكالات المعنية ستستخدم هذا كإجراء دفاعي تكميلي للترويج لها.

ومن أجل جعل نفقات الدفاع اليابانية تمثل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قال كيشيدا فوميو، "إنه في السنة المالية 2027، سيتم ضمان ما يقرب من 8.9 تريليون ين في نفقات الدفاع، وهي الأموال المستهدفة لـ "خطة إعداد قوات الدفاع".