نائب محافظ قنا يتابع المرحلة الثانية من تدريب حصر أملاك الدولة

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، المرحلة الثانية من تدريب حصر أملاك الدولة وميكنتها بمركز المعلومات بالديوان العام، لبناء كوادر ذات كفاءة تطبيق التحول الرقمى، وتطوير الأداء الحكومي بمراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتأهيل العاملين.

رافقه خلالها أحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بمركز المعلومات، وصابر سعيد، مدير وحدة الأملاك بالمحافظة.

أوضح نائب محافظ قنا ، بأنه تم الاستعانة بالمدربين ذوى الخبرة لتدريب جميع مديري إدارات الأملاك بمراكز المحافظة على حصر أراضي أملاك الدولة طبقا للبرتوكول الموقع بين محافظة قنا والهيئة العامة للمساحة المصرية.

أكد عمر، بأن التدريب المستمر للعاملين بالقطاع الحكومى يعد أحد العناصر الهامة فى منظومة التطوير والتحديث التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.

أضاف نائب محافظ قنا ، بأن تطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتبناها الحكومة المصرية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف فى أحد محاورها تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن ، وهو ما نسعى إلى تطبيقه حاليا من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة للعاملين مقدمى الخدمات للمواطنين.

مركز معلومات قنا

مركز معلومات قنا

مركز معلومات قنا