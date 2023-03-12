بالأبيض والأسود.. لطيفة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية لطيفة بصورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لطيفة التونسية بإطلالة كلاسيك بتفنية الأبيض والأسود مرتدية بدلة أنيقة باللون الأسود، مع ميك أب جذاب يبرز ملامح وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.





جدير بالذكر أن آخر أعمال لطيفة أغنية "مربوحة" التي طرحتها بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وقد أهدت لطيفة الأغنية للدول العربية المشاركة في كأس العالم، وقد حققت الأغنية نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية فور طرحها.