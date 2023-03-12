عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. إنبي يتقدم على الزمالك بهدف كابو في الدوري

صدى البلد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحداث الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف أمام إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز. 

وشهدت الدقيقة العاشرة  فرصة هدف للزمالك عن طريق حمزة المثلوثي بعد عرضية من الجهة اليمنى تسلمها سيف جعفر وسدد بيمناه ولكن الحارس تصدى لها بثبات.

وتقدم إنبي بالهدف الأول عن طريق رفيق كابو في الدقيقة 21 بعد تمريرة سحرية من محمد حمدي وسط دفاعات الزمالك لينفرد كابو بمحمد صبحي ويضع الكرة من أسفل قدم الحارس لتسكن الكرة الشباك وتعلن عن هدف أول للفريق البترولي.

وكاد زيزو أن يدرك التعادل لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 23، من ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح مصطفى شلبي.

وخدع زيزو اللاعبين بتسديد الكرة بشكل مباشر بدلا من إرسال العرضية، لكن الحارس رضا السيد صحح تمركزه سريعاً وتصدى للكرة ببراعة.

كما شهدت الدقيقة 39 تسديدة قوية للزمالك من محمد أشرف روقا أرضية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس رضا السيد.

وفي الدقيقة 45+1  ارسل حمزة المثلوثي  عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل المنطقة حولها مصطفى شلبي رأسية مرت أعلى العارضة لحارس إنبي.

ويحتل  الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي  فريق إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

مفاجأة من صديقة «ضحية اعتداء سعد لمجرد» تقلب موازين القضية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عائلي..شاهد أبرز اللقطات من زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني والملكة رانيا

ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية

الأوقاف: صلاة التراويح بلا مدة محددة.. وآلاف المساجد جاهزة للاعتكاف والتهجد.. فيديو

خلص عليه قدام الناس.. مواطن ينهي حياة زوج شقيقته بالإسكندرية| تفاصيل

دون مضاعفات.. نصائح فعالة لصيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متعملوش زيها.. رضوى الشربيني تهاجم زوجة حسن شاكوش

احذر تناول هذه الأكلات في السحور | تفاصيل

شاهد| زفاف أسطوري لـ الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني

لن تصدق..الروبوتات ستقاتل البشر لصالح جيش هذه الدولة عام 2030

فيديو

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ