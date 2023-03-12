الشوط الأول.. إنبي يتقدم على الزمالك بهدف كابو في الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحداث الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف أمام إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة العاشرة فرصة هدف للزمالك عن طريق حمزة المثلوثي بعد عرضية من الجهة اليمنى تسلمها سيف جعفر وسدد بيمناه ولكن الحارس تصدى لها بثبات.

وتقدم إنبي بالهدف الأول عن طريق رفيق كابو في الدقيقة 21 بعد تمريرة سحرية من محمد حمدي وسط دفاعات الزمالك لينفرد كابو بمحمد صبحي ويضع الكرة من أسفل قدم الحارس لتسكن الكرة الشباك وتعلن عن هدف أول للفريق البترولي.

وكاد زيزو أن يدرك التعادل لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 23، من ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح مصطفى شلبي.

وخدع زيزو اللاعبين بتسديد الكرة بشكل مباشر بدلا من إرسال العرضية، لكن الحارس رضا السيد صحح تمركزه سريعاً وتصدى للكرة ببراعة.

كما شهدت الدقيقة 39 تسديدة قوية للزمالك من محمد أشرف روقا أرضية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس رضا السيد.

وفي الدقيقة 45+1 ارسل حمزة المثلوثي عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل المنطقة حولها مصطفى شلبي رأسية مرت أعلى العارضة لحارس إنبي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.